Токаев отказался признать ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу и высказался против признания республик Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое мнение Токаев высказал в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что сейчас в ООН входит 193 государства, но, если «право наций на самоопределение будет реализовано на земном шаре», то возникнет 500 - 600 стран.
«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - пояснил глава Казахстана.
Он подчеркнул, что откровенно отвечает на откровенный же вопрос и напомнил, что основа международного права - это устав ООН.
«Но два принципа ООН пришли в противоречие - это целостность государства и право наций на самоопределение… И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», - заметил Токаев.
21 февраля Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент подписал указы о признании республик, а также поручил обеспечить поддержание мира Вооруженными силами РФ.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».