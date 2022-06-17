Токаев отказался признать ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу и высказался против признания республик Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое мнение Токаев высказал в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что сейчас в ООН входит 193 государства, но, если «право наций на самоопределение будет реализовано на земном шаре», то возникнет 500 - 600 стран.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - пояснил глава Казахстана.

Он подчеркнул, что откровенно отвечает на откровенный же вопрос и напомнил, что основа международного права - это устав ООН.

«Но два принципа ООН пришли в противоречие - это целостность государства и право наций на самоопределение… И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», - заметил Токаев.

21 февраля Путин после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент подписал указы о признании республик, а также поручил обеспечить поддержание мира Вооруженными силами РФ.