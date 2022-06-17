Дания заявила о «грубой и недопустимой провокации» со стороны России

Вооруженные силы Дании заявили в пятницу, что российский корвет нарушил территориальные воды страны к северу от острова Борнхольм в Балтийском море, сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на военных.
«Мы должны рассматривать это как проявление того, что мы видим как более высокий уровень напряженности в Балтийском море», — цитирует телеканал слова министра обороны Дании Мортена Бодскова. Однако он добавил, что прямой угрозы для Дании нет.
Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, за прошедшую ночь российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды королевства.
«Это грубая и недопустимая провокация», — написал он в Twitter.
Министр иностранных дел Дании сообщил, что посла России в Дании срочно вызвали в МИД королевства.