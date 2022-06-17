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1 час назад

В Узбекистане "обнулят" сроки действующего президента Мирзиеева

Газета.Ru

В Узбекистане пройдет конституционная реформа, которая позволит «обнулить» президентский срок Шавката Мирзиеева, занимающего этот пост с 2016 года. Об этом заявил вице-спикер Сената Узбекистана Садык Сафаев. Его слова приводит ТАСС.

В Узбекистане "обнулят" сроки действующего президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если новая конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом, или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — заявил Сафаев.

Вице-спикер также отметил, что Мирзиеев не является политиком, «цепляющимся за власть».

На президентских выборах в октябре 2021 года Мирзиеев набрал 80,1% голосов избирателей.

Мирзиеев подписал закон об ужесточении наказания за разрушение памятников

Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили специальную операцию российских вооруженных сил на Украине. Лидеры двух страны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Мирзиеева в Москву в ноябре прошлого года.

В мире,Садык Сафаев,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,
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