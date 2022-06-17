В Узбекистане "обнулят" сроки действующего президента

«Если новая конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом, или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — заявил Сафаев.