Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского одобрил вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. С 1 июля для россиян вводится визовый режим. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Как отмечается, такое решение связано с противодействием беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Почти сразу после этого заявления руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что решение одобрено кабинетом министров Украины. Визовый режим для граждан России вводится с 1 июля.

Таким образом, кабмин принял решение о расторжении соглашения между Украиной и РФ про безвизовые поездки граждан этих стран.