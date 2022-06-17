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1 час назад

Украина ввела визовый режим для россиян

Елена Прошина

Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского одобрил вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. С 1 июля для россиян вводится визовый режим. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Как отмечается, такое решение связано с противодействием беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Почти сразу после этого заявления руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что решение одобрено кабинетом министров Украины. Визовый режим для граждан России вводится с 1 июля.

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Таким образом, кабмин принял решение о расторжении соглашения между Украиной и РФ про безвизовые поездки граждан этих стран.

Напомним, о проработке ограничений въезда россиян на Украину Зеленский заявлял еще в ноябре прошлого года. По его словам, с 2015 года безвизовый режим между двумя странами фактически не работает.

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