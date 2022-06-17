Украине отказали в проведении «Евровидения»

Украина не сможет принять «Евровидение» 2023 года. Об этом заявили организаторы конкурса Европейский вещательный союз, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что организация начнет переговоры о проведении «Евровидения» в следующем году в Великобритании, которая может принять мероприятие. Ее представители заняли второе место.

Напомним, что первое место на «Евровидении-2022», которое прошло в Италии, заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Второе и третье заняли представители Великобритании и Испании соответственно. Россия и Белоруссия из-за санкций в этом году не приняли участие в конкурсе из-за санкций на фоне ситуации на Украине.