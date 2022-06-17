Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 17 июня, говорится в сообщении Wikileaks.

В заявлении также отмечается, что 17 июня можно считать «черным днем для свободы прессы и британской демократии».

На территории Штатов Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения, передает РИА Новости.

Джулиан Ассанж стал известен после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала полиция Великобритании, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. В США Ассанжа ожидают 18 уголовных дел. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.