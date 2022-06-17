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1 час назад

В Польше пообещали помешать России «восстановить империю»

Елена Прошина

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не даст России «восстановить империю». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Interia.

В Польше пообещали помешать России «восстановить империю»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блащак принял участие в переговорах стран НАТО в Брюсселе, где темой обсуждения стала поддержка Киеву.

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Цель Кремля — восстановить империю», — сказал министр.

Воссоздание Российской империи в Европе Блащак назвал очень опасным явлением. По его мнению, это угрожало и будет угрожать свободе европейских стран.

«Поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — сказал Блащак.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 40 млн поляков готовы сражаться против России, если Москва «задумает вторгнуться в Польшу».

Однако, как выяснилось, Моравецкий преувеличил численность населения. Согласно данным переписи, всего в стране проживают около 38 млн человек. При этом 7 млн из них – это жители в возрасте до 17 лет, а более 8 млн – старше 60 лет.

В мире,Матеуш Моравецкий,Мариуш Блащак,НАТО,
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