В Польше пообещали помешать России «восстановить империю»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не даст России «восстановить империю». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Interia.

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Блащак принял участие в переговорах стран НАТО в Брюсселе, где темой обсуждения стала поддержка Киеву.

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Цель Кремля — восстановить империю», — сказал министр.

Воссоздание Российской империи в Европе Блащак назвал очень опасным явлением. По его мнению, это угрожало и будет угрожать свободе европейских стран.

«Поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — сказал Блащак.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 40 млн поляков готовы сражаться против России, если Москва «задумает вторгнуться в Польшу».