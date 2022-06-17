В Польше испугались восстановления Российской империи

Варшава оказывает постоянную и непрерывную поддержку Киеву, чтобы не допустить «восстановления Российской империи в Европе», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.
Он выразил уверенность в том, что независимость Украины автоматически гарантирует независимость Польши.
Министр обороны считает, что нельзя допустить того, чтобы общественное мнение на Западе успокоилось в отношении ситуации вокруг Украины, иначе может возродиться Российская империя, которая будет угрожать свободе европейских стран.
«Наша задача состоит в том, чтобы юго-восточная граница страны была с Украиной, а не с Россией. Все мы понимаем, завоевав Украину, Москва пойдёт дальше, поскольку цель Кремля — восстановить империю», — отметил глава военного ведомства.
Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Польша основательно укрепляет свою армию и готовится к гипотетической войне с Россией. Он отметил, что численность польской армии меньше, чем украинской, но она «боеспособнее и мотивированнее», чем Вооруженные силы Украины.