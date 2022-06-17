В Польше испугались восстановления Российской империи

Варшава оказывает постоянную и непрерывную поддержку Киеву, чтобы не допустить «восстановления Российской империи в Европе», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.

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Он выразил уверенность в том, что независимость Украины автоматически гарантирует независимость Польши.

Министр обороны считает, что нельзя допустить того, чтобы общественное мнение на Западе успокоилось в отношении ситуации вокруг Украины, иначе может возродиться Российская империя, которая будет угрожать свободе европейских стран.

«Наша задача состоит в том, чтобы юго-восточная граница страны была с Украиной, а не с Россией. Все мы понимаем, завоевав Украину, Москва пойдёт дальше, поскольку цель Кремля — восстановить империю», — отметил глава военного ведомства.