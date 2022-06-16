Еврогруппа одобрила вступление еще одной страны в еврозону

Совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям. Об этом со ссылкой на заявление Еврогруппы пишет ТАСС.
«Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран - членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года», - говорится в документе.
В заявлении также подчеркивается, что министры финансов ЕС пришли к выводу, что Хорватия выполнила критерии для присоединения к зоне евро, и согласились с позитивной оценкой Еврокомиссии и Европейского центробанка.
Решение Еврогруппы должно быть утверждено Советом ЕС 17 июня, а завершится процедура на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что ближайшие несколько месяцев будут очень непростыми для еврозоны. Странам, которые в нее входят, серьезно угрожают рецессия и дальнейший рост инфляции.
На фоне российской спецоперации на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около 10 млрд долларов в год.