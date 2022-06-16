Еврогруппа одобрила вступление еще одной страны в еврозону

Совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям. Об этом со ссылкой на заявление Еврогруппы пишет ТАСС.

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«Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран - членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года», - говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что министры финансов ЕС пришли к выводу, что Хорватия выполнила критерии для присоединения к зоне евро, и согласились с позитивной оценкой Еврокомиссии и Европейского центробанка.

Решение Еврогруппы должно быть утверждено Советом ЕС 17 июня, а завершится процедура на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что ближайшие несколько месяцев будут очень непростыми для еврозоны. Странам, которые в нее входят, серьезно угрожают рецессия и дальнейший рост инфляции.