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1 час назад

Еврогруппа одобрила вступление Хорватии в еврозону

Алиса Селезнёва

Совет министров финансов зоны евро одобрил присоединение Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года, признав, что страна соответствует всем необходимым критериям. Об этом со ссылкой на заявление Еврогруппы пишет ТАСС.

Еврогруппа одобрила вступление еще одной страны в еврозону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран - членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года», - говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что министры финансов ЕС пришли к выводу, что Хорватия выполнила критерии для присоединения к зоне евро, и согласились с позитивной оценкой Еврокомиссии и Европейского центробанка.

Решение Еврогруппы должно быть утверждено Советом ЕС 17 июня, а завершится процедура на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Евросоюз задумался о расширении

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что ближайшие несколько месяцев будут очень непростыми для еврозоны. Странам, которые в нее входят, серьезно угрожают рецессия и дальнейший рост инфляции.

На фоне российской спецоперации на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около 10 млрд долларов в год.

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