Макрон временно отказался от переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует проводить телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

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Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции в Киеве, куда прибыл сегодня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

«Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся - я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем», - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон рассказал, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Он отмечал, что имеет «моральную, психологическую усталость» от этих разговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». ЕС, США и еще ряд стран ввели на фоне обострения ситуации на Украине масштабные антироссийские санкции.

При этом российско-украинские мирные переговоры, которые проводились с 28 февраля, в настоящее время приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации».