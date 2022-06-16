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1 час назад

Макрон временно отказался от переговоров с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует проводить телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон временно отказался от переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции в Киеве, куда прибыл сегодня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

«Пока нет предметов для обсуждения, чтобы позвонить президенту Путину. Но если такие появятся - я не исключаю, что я это сделаю в дальнейшем», - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Ранее Макрон рассказал, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Он отмечал, что имеет «моральную, психологическую усталость» от этих разговоров.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». ЕС, США и еще ряд стран ввели на фоне обострения ситуации на Украине масштабные антироссийские санкции.

При этом российско-украинские мирные переговоры, которые проводились с 28 февраля, в настоящее время приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации».

Позднее он пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями. А министр обороны страны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев собирается вернуть Крым с помощью предоставленного западными странами оружия.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Марио Драги,Владимир Путин,ЕС,
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