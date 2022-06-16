В Италии состоялся первый случай эвтаназии

Первый человек в истории Италии ушел из жизни с помощью эвтаназии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Этим человеком стал 44-летний Федерико Карбони, который 12 лет оказался парализованным в результате автокатастрофы. По его инициативе ему ввели смертельное лекарство с помощью специально разработанного аппарата. Несмотря на то, что эвтаназия не разрешена в Италии, Ассоциация Луки Косциони, выступающая за ее легализацию, помогла итальянцу преодолеть юридические барьеры.

«Я делал все, что мог, чтобы жить как можно лучше и максимально использовать свою инвалидность, но сейчас я на пределе своих возможностей как умственно, так и физически», — заявил Карбони перед своей смертью.

Чтобы добиться права на эватаназию, ему пришлось пройти через два судебных процесса и преодолеть запреты органов здравоохранения.