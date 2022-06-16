Пушилин назвал возможные сроки окончания СВО на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что поддерживает позицию о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.
«Я очень на это надеюсь», — сказал Пушилин.
Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживает ли он мнения депутата Госдумы Адама Делимханова, который допустил возможность завершения спецоперации до конца года.
В интервью Пушилин также рассказал, что посольство ДНР в России будет открыто в конце июня - начале июля, при этом дату начала работы и место расположения дипмиссии он не назвал, руководствуясь мерами безопасности.
Глава ДНР также заявил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 15-18 июня в Санкт-Петербурге, что решение по референдуму о присоединении республики к России будет приниматься по завершении спецоперации.
В начале мая Пушилин назначил председателя правительства Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.