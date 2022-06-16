Пушилин назвал возможные сроки окончания СВО на Украине

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3 минуты назад

Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации на Украине к концу года

Газета.Ruиещё 2

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что поддерживает позицию о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.

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Фото: ТАССТАСС

«Я очень на это надеюсь», — сказал Пушилин.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживает ли он мнения депутата Госдумы Адама Делимханова, который допустил возможность завершения спецоперации до конца года.

В интервью Пушилин также рассказал, что посольство ДНР в России будет открыто в конце июня - начале июля, при этом дату начала работы и место расположения дипмиссии он не назвал, руководствуясь мерами безопасности.

Глава ДНР также заявил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 15-18 июня в Санкт-Петербурге, что решение по референдуму о присоединении республики к России будет приниматься по завершении спецоперации.

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В начале мая Пушилин назначил председателя правительства Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

В мире,Армия,Денис Пушилин,Ольга Макеева,Адам Делимханов,Владимир Путин,Госдума,
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