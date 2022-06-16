Пока вы спали: "цель номер один" для ВСУ и уведомление "Газпрома" европейцам

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На Украине назвали Крымский мост «целью номер один»

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для украинских военных». Как пишет «Коммерсант», Марченко заявил, что мост - «путь подтягивания резервов» для России, поэтому его необходимо «обрезать».

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что Украина может нанести удар по мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «анонсом теракта». Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов позже заявил, что у Киева нет оружия, способного разрушить Крымский мост.

«Газпром» уведомил австрийцев о снижении поставок

«Газпром» 15 июня уведомил австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя OMV.

В тот же день итальянская Eni получила от «Газпрома» уведомление о снижении поставок. В компании заявили, что поставки упали примерно на 15 процентов. О причинах снижения в компаниях не рассказали. Ранее были ограничены поставки сырья в «Северный поток» из-за проблем с турбинами - из-за санкций их не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте.

Госдеп: 40 союзников США помогли Украине оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что более 40 государств, имеющих союзнические или партнерские отношения со Штатами, оказали Украине военную помощь. Как отмечает «Коммерсант», всего на Украину после 24 февраля направили более 5,6 миллиарда долларов.

Размер последнего пакета военной помощи США, о котором было объявлено 15 июня, - один миллиард долларов. Ранее Штаты согласовали поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, позволяющих уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

Российским перевозчикам пообещали тысячу самолетов к 2030 году

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что к 2030 году российские авиакомпании смогут получить более тысячи новых самолётов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на выступление министра на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Мантурова, также российские предприятия авиационной промышленности смогут замещать комплектующие зарубежных самолетов российскими. В РФ планируют произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 Ил-114-300 и Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300.

Как подорожает коммуналка

С 1 июля 2022 года в России пройдет традиционная индексация тарифов на услуги ЖКХ. Как рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), рост цен составит 3,2 - 6,5 процента в зависимости от региона.