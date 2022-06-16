Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину

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О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности.

Визит проходит за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

RaiNews отмечает, что с помощью визита европейские лидеры стремятся продемонстрировать поддержку Украине и преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия.

Киев критиковал Францию, Германию и, в меньшей степени, Италию за то, что они «ставят собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил об опасениях, что Макрон, Шольц и Драги окажут давление на Зеленского ради мирного соглашения в пользу России.

Накануне, 15 июня, во время визита на военную базу в Румынии Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом».

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, но стремится построить мир.