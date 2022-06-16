Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Об этом сообщает RaiNews.
О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности.
Визит проходит за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.
RaiNews отмечает, что с помощью визита европейские лидеры стремятся продемонстрировать поддержку Украине и преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия.
Киев критиковал Францию, Германию и, в меньшей степени, Италию за то, что они «ставят собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил об опасениях, что Макрон, Шольц и Драги окажут давление на Зеленского ради мирного соглашения в пользу России.
Накануне, 15 июня, во время визита на военную базу в Румынии Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом».
Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, но стремится построить мир.
«В какой-то момент, когда огонь прекратится, нам придется вести переговоры с Россией. Президенту Украины придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом», - сказал французский президент.