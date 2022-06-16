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21 минуту назад

Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Об этом сообщает RaiNews.

Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину
Фото: ReutersReuters

О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности.

Визит проходит за день до того, как Еврокомиссия должна выпустить рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

RaiNews отмечает, что с помощью визита европейские лидеры стремятся продемонстрировать поддержку Украине и преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия.

Киев критиковал Францию, Германию и, в меньшей степени, Италию за то, что они «ставят собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил об опасениях, что Макрон, Шольц и Драги окажут давление на Зеленского ради мирного соглашения в пользу России.

Накануне, 15 июня, во время визита на военную базу в Румынии Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом».

Зеленский примет участие в саммите НАТО

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт, но стремится построить мир.

«В какой-то момент, когда огонь прекратится, нам придется вести переговоры с Россией. Президенту Украины придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом», - сказал французский президент.

В мире,Алексей Арестович,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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