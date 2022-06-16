Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину

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«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — заявила ведущая утреннего выпуска новостей .

Телеканал показал также фотографию трех политиков, которые в неформальной обстановке ведут беседу за столом в поезде.

О том, что главы Германии, Италии и Франции намерены посетить Украину, сообщили в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Отмечалось, что визит назначен для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.