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27 минут назад

Зеленский примет участие в саммите НАТО

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте заявил, что примет участие в саммите Группы семи (G7) в Берлине и в саммите НАТО в Мадриде.

Зеленский примет участие в саммите НАТО
Фото: 

Политик при этом не уточнил, намерен ли он лично присутствовать на встречах, либо принять участие в них в режиме видеоконференции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса, который пройдет в конце июня в Мадриде. Встреча пройдет в трех павильонах выставочного комплекса IFEMA. Ожидается, что в саммите примут участие около пяти тысяч человек — политических лидеров, членов делегаций и организаций, а также журналистов.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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