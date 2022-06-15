Зеленский примет участие в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте заявил, что примет участие в саммите Группы семи (G7) в Берлине и в саммите НАТО в Мадриде.

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Политик при этом не уточнил, намерен ли он лично присутствовать на встречах, либо принять участие в них в режиме видеоконференции.