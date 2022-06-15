Генпрокуратура Украины предъявила обвинение директору телеканала RT

Следователи офиса генпрокурора Украины заочно предъявили обвинение в призывах к геноциду и свержению конституционного строя директору вещания телеканала RT. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства.

"По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию российских телеканалов, на протяжении января - апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.