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35 минут назад

Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение директору вещания телеканала RT

ТАСС

Следователи офиса генпрокурора Украины заочно предъявили обвинение в призывах к геноциду и свержению конституционного строя директору вещания телеканала RT. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства.

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение директору телеканала RT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию российских телеканалов, на протяжении января - апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.

Ведомство не сообщает имя журналиста, которому предъявлены обвинения. В настоящий момент директором вещания русскоязычного телеканала RT является Антон Красовский.

Ранее аналогичные действия Генпрокуратура Украины предприняла в отношении ряда известных россиян, в числе которых генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певцы Николай Басков и Олег Газманов, кинорежиссер Никита Михалков, а также телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.

В мире,Ольга Скабеева,Олег Газманов,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Дмитрий Рогозин,Николай Басков,Дмитрий Киселев,Никита Михалков,Владимир Путин,Роскосмос,
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