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26 минут назад

Майя Санду: РФ может использовать газ, чтобы не допустить Молдавию в ЕС

Газета.Ruиещё 2

Президент Молдавии Майя Санду предположила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать Молдавии вступить в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV8.

Санду рассказала о рычагах давления РФ на Молдавию
Фото: ReutersReuters

«РФ может использовать газ или другие инструменты, например электроэнергию — там мы еще более зависимы, потому что у нас есть теоретическая возможность закупки газа в других источниках», — заявила Санду.

Майя Санду уточнила, что не получала от Москвы никаких сигналов о подобных намерениях, и добавила, что «Молдавия — независимая, суверенная страна, ее жители решают, хотят ли они членства в ЕС».

Санду заявила о намерении получить военную помощь от западных стран

Ранее президент Молдавии заявляла, что взаимодействие с Россией в настоящее время находится на минимальном уровне. Кишинев поддерживает отношения с Москвой лишь на уровне послов. Как отметила Майя Санду, в подобном уровне взаимодействия Кишинева с Москвой виновата эскалация украинского кризиса, проблемы с экспортом и импортом товаров.

Ранее также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».

В мире,Сергей Лавров,ЕС,
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