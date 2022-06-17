По информации агентства, решение предоставлении или отказе Киеву в статусе кандидата в объединение 23-24 июня будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Ранее Bloomberg писало, что ЕК выдвинет Украине и Молдавии ряд условий по их заявкам на членство в ЕС. Предполагалось, что они будут касаться принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией. После предоставления статуса кандидата на вступление в блок должны стартовать переговоры об условиях вступления.