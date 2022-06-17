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1 час назад

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статуса кандидата в ЕС

Lenta.ruиещё 28

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости .

По информации агентства, решение предоставлении или отказе Киеву в статусе кандидата в объединение 23-24 июня будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Ранее Bloomberg писало, что ЕК выдвинет Украине и Молдавии ряд условий по их заявкам на членство в ЕС. Предполагалось, что они будут касаться принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией. После предоставления статуса кандидата на вступление в блок должны стартовать переговоры об условиях вступления.

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До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Киева. Сообщалось, что против такого шага выступили Нидерланды и Дания. В то же время, наиболее активно поддержали эту идею Польша и страны Балтии.

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