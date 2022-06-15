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17 минут назад

Херсонский торговый порт возобновил свою работу

ТК «Звезда»иещё 1

Торговый порт Херсона был подготовлен к перевалке грузов. Об этом заявили в военно-гражданской администрации региона.

Херсонский торговый порт возобновил свою работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы», - сказано в заявлении администрации, передает РИА Новости.

Также сообщается, что новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова. В администрации отметили, что речное судоходство на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений будущего развития инфраструктуры Херсонщины.

Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области ранее перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области стоят в очередях, чтобы подать документы на получение российского паспорта. С его слов, уже поступило более десяти тысяч заявок на оформление документов.

В мире,Кирилл Стремоусов,Андрей Харитонов,
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