Херсонский торговый порт возобновил свою работу

Торговый порт Херсона был подготовлен к перевалке грузов. Об этом заявили в военно-гражданской администрации региона.
«Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы», - сказано в заявлении администрации, передает РИА Новости.
Также сообщается, что новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова. В администрации отметили, что речное судоходство на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений будущего развития инфраструктуры Херсонщины.
Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области ранее перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области стоят в очередях, чтобы подать документы на получение российского паспорта. С его слов, уже поступило более десяти тысяч заявок на оформление документов.