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1 час назад

Госдеп США: Китай встал на сторону России в ситуации с Украиной

Газета.Ruиещё 2

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китай встал на сторону России в ситуации вокруг Украины, несмотря на заявления о нейтральности. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Госдеп обвинил Китай в поддержке России в ситуации с Украиной
Фото: Emily Elconin/ReutersEmily Elconin/Reuters

«И вот уже более трех месяцев после вторжения России на Украину Китай — несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, несмотря на гибель людей, несмотря на глобальные последствия, включая проблемы продовольственной безопасности не только в регионе, но и за его пределами, — по-прежнему предпочитает поддерживать Россию», — отметил он.

По его словам, позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР — «пустое заявление».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай «поддерживает суверенитет и безопасность России».

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Китайский лидер отметил, что сотрудничество с Россией продолжается и расширяется, несмотря на любые перемены на международной арене.

До этого Си Цзиньпин во время разговора с российским главой государства Владимиром Путиным выразил готовность в помощи урегулирования ситуации на Украине.

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