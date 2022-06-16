Госдеп обвинил Китай в поддержке России в ситуации с Украиной

«И вот уже более трех месяцев после вторжения России на Украину Китай — несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, несмотря на гибель людей, несмотря на глобальные последствия, включая проблемы продовольственной безопасности не только в регионе, но и за его пределами, — по-прежнему предпочитает поддерживать Россию», — отметил он.