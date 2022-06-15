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1 час назад

Зеленский: Украина, Черногория, Албания и Северная Македония должны стать членами Евросоюза

Газета.Ruиещё 10

Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьерами этих стран, передает РИА.

Зеленский призвал включить в Евросоюз вместе с Украиной еще три страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», — добавил он.

Северная Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в ЕС. 17 июня Еврокомиссия объявит решение по статусу кандидата в ЕС для Украины.

Как ранее заявлял президент Румынии Клаус Йоханнис, вопрос о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз будет решен до конца июня.

По словам румынского лидера, ЕС работает над этим вопросом, председательство Франции достаточно активно участвует в обсуждении, в связи с этим есть шансы завершить эту полемику до конца месяца.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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