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13 минут назад

Оспу обезьян «переименуют»

Ferra.ruиещё 3

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вскоре организация представит новое название оспы обезьян и заболевания, которое вирус вызывает.

ВОЗ решила "переименовать" оспу обезьян
Фото: ferra.ruferra.ru

Вероятно, это ответ на призыв 30 учёных из разных стран мира, которые заявили о необходимости переименовать вирус оспы обезьян и вытекающую из него болезнь, так как название вируса требует уточнения. А также это поможет избежать дискриминации и стигматизации.

«ВОЗ также работает с партнёрами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — заявил Гебрейесус.

В мире,ВОЗ,
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