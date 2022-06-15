Швейцария закрыла воздушное пространство

Авиационные власти Швейцарии утром 15 июня закрыли воздушное пространство страны из-за технических проблем в авиадиспетчерской службе Skyguide. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, техническая проблема с системой управления воздушным движением привела к остановке всех взлетов и посадок в швейцарских аэропортах.

«Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, из-за чего воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности», - заявили в Skyguide.

Воздушное пространство будет закрыто до дальнейшего уведомления, подчеркнули в службе.

Аэропорт Женевы сообщал, что приостанавливает все свои рейсы до 11:00 по местному времени из-за сбоя компьютера.

Прибывающие дальнемагистральные рейсы перенаправляются в аэропорты соседних стран, включая Лион, Милан и Вену, сообщает SwissInfo. Портал отмечает, что аэропорт Цюриха обслуживает более 300 вылетов в день, а аэропорт Женевы - около 220.