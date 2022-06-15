Обозреватель The National Interest Араш Тупчинеджад заявил, что по мере продвижения России у Киева остается все меньше шансов «выжить» в затяжном конфликте. По мнению автора, Украине стоит прислушаться к предложениям бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал западные страны повлиять на Украину и добиться возобновления мирных переговоров с РФ, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».

Тупчинеджад отметил, что после этого Киссинджера раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, а недавний опрос Киевского международного института социологии показал, что 82 процента украинцев выступают против территориальных уступок в мирных переговорах.

«Несмотря на негативную реакцию критиков, высказывания Киссинджера выражают мрачное чувство реализма», - отметил автор.

Он подчеркнул, что конфликт уже нанес значительный урон экономике и населению страны. Комментарии Киссинджера, «среди других все чаще звучащих призывов к миру, поднимают интригующие вопросы о цене затянувшегося конфликта».

Украина потеряла до 600 миллиардов долларов из-за конфликта, 92 миллиарда приходятся на поврежденную инфраструктуру, более 195 заводов были выведены из строя. По оценкам Всемирного банка, экономика страны сократится примерно на 45 процентов.

Программа развития ООН сообщила, что половина всех украинских предприятий закрылась, а остальные работают не на полную мощность. Некоторые из наиболее важных отраслей промышленности Украины - сталелитейная, металлургическая и лесопромышленная - были почти полностью остановлены.

В стране разрушены 23 800 километров дорог, на восстановление которых потребуются годы.

Тупчинеджад добавил, что зависимость Киева от западных покровителей представляет собой критический риск - однажды страны могут снизить объемы поддержки Украины.

США и их основные союзники по НАТО уже выделили Киеву миллиарды долларов, но неизвестно, как долго Запад будет продолжать финансировать военные действия Украины. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы могут отвлечь западных политиков, а усталость от конфликта может уменьшить энтузиазм их граждан.