Раскрыты двойные стандарты Запада из-за Украины

«Люди здесь страдают также, как и в других конфликтах. Запад отреагировал на украинский кризис. Он потратил миллиарды на Украину и ввел санкции против России. Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы», — заявил Муквеге.