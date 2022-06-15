Раскрыты двойные стандарты Запада из-за Украины

Западные страны помогают Украине, однако игнорируют проблемы людей в других частях света, сообщат Politico со ссылкой на врача-гинеколога Дениса Муквеге, получившего Нобелевскую премию мира в 2018 году.
По его словам, конфликт вокруг бывшей советской республики показал двойные стандарты лидеров Запада.
«Люди здесь страдают также, как и в других конфликтах. Запад отреагировал на украинский кризис. Он потратил миллиарды на Украину и ввел санкции против России. Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы», — заявил Муквеге.
Медик обвинил страны Запада в игнорировании случаев насилия в Демократической Республике Конго. Нобелевский лауреат призвал Бельгию проявить инициативу в Евросоюзе и ООН и осудить происходящее на востоке ДРК.
Напомним, Украина предложила обеспечить «международное финансирование» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также разработать альтернативные маршруты поставок энергоносителей и выделить средства от Международной финансовой корпорации развития США.
Киев также пытался уговорить Запад инвестировать в Украину и помочь стране разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.