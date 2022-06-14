В США заявили о чудовищной ошибке в отношении Путина

Власти США допустили чудовищную ошибку, когда посчитали «блефом» заявления президента России Владимира Путина о сильной экономике страны. Такое мнение высказал политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.
«Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России. Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик», — сказал Дор.
Ранее Владимир Путин заявил, что экономика России продолжит и дальше оставаться открытой, несмотря на действия других стран. Президент отметил, что экономика выдержала удар западных санкций. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин.