В США заявили о чудовищной ошибке в отношении Путина

«Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России. Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик», — сказал Дор.