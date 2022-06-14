Условный статус: кто в Европе не хочет видеть Украину кандидатом в ЕС

В Евросоюзе до сих пор нет единого мнения относительно необходимости предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Хотя, как утверждают СМИ, Еврокомиссия готова поддержать этот шаг. Ряд европейских стран выступают против такого развития событий из-за несоответствия Украины необходимым критериям. В Киеве же говорят, что поставки оружия на данном этапе важнее продвижения в вопросах евроинтеграции. Как в ЕС воспринимают статус кандидата для Украины и действительно ли он нужен государству, в материале «Газеты.Ru».
Еврокомиссия собирается рекомендовать Совету Евросоюза предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в объединение, пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, официальное решение ЕК по этому вопросу будет озвучено 17 июня - за шесть дней до начала двухдневного саммита ЕС. Свое решение европейские чиновники объясняют тем, что наделение украинской стороны статусом кандидата в ЕС станет сигналом для России, что у Москвы более не получится вернуть страну в сферу своего влияния.
Как указывает Politico, рекомендация ЕК позволит рассмотреть этот вопрос на саммите Евросоюза, но, чтобы Киев получил соответствующий статус потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов. При этом официально в Еврокомиссии пока не подтверждают информацию о готовности поддержать продвижение интеграции Украины.
Представители ведомства подчеркивают, что на данный момент решение все еще не принято.
Сам статус кандидата не дает гарантий вступления в объединение за короткий промежуток времени. В частности, Турция была наделена им еще 1999 году, но спустя 23 года так и не стала членом ЕС. Помимо Анкары, соответствующее решение было принято Брюсселем в отношении государств Западных Балкан, а параллельно с Украиной ожидается еще рассмотрение заявок Молдавии и Грузии.
Наличие иных кандидатов, а также вопросы относительно реальной готовности Киева к присоединению, вызывает серьезные споры внутри ЕС по поводу целесообразности наделения Украины статусом кандидата.
По информации европейских СМИ, как минимум три государства выступают против этого решения, в том числе Нидерланды и Дания.
В Амстердаме и Копенгагене считают, что Украина по многим пунктам не соответствует критериям для вхождения в ЕС, в том числе из-за высокого уровня коррупции и экономических проблем. В то же время во Франции, Германии и Австрии в целом поддерживают европейский курс Киева, но предлагают более компромиссные решения.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать новую организацию - Европейское политическое сообщество - и включить в нее Украину, поскольку стране могут потребоваться десятилетия, чтобы начать соответствовать строгим стандартам ЕС. Это предложение поддержали в Австрии, а в Германии, по информации СМИ, также не исключают наделение Киева неким условным статусом кандидата.
При этом в государствах Восточной Европы, преимущественно в Польше и Прибалтике, напротив, полностью поддерживают интеграцию Киева как раз на фоне эскалации украинского кризиса.
Схожую риторику используют и сами украинские власти, к примеру, президент Украины Владимир Зеленский прямо привязывал вступление страны в ЕС к защите всей Европы, уверяя своих партнеров в якобы наличии "угрозы России" для всего региона.
Впрочем, тут в Киеве есть некоторые расхождения, поскольку советник офиса Зеленского Алексей Арестович не исключил, что в настоящее время статус кандидата нужен украинской стороне меньше, чем увеличение поставок оружия.
"Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем", - указывал сотрудник офиса президента Украины.
Эту точку зрения поддержал премьер Португалии Антониу Кошта, призвавший сосредоточиться на помощи Украине, а не дебатах о статусе кандидата в ЕС для нее. Он подчеркнул, что статус не решит насущных проблем страны, при этом "велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием".
Как заявил "Газете.Ru" экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, у Украины меньше всего оснований для получения такого статуса, и нужен он в основном самому Зеленскому, а не непосредственно населению республики. По его мнению, за счет этого решения президент рассчитывает на переизбрание.
"Это необходимо Зеленскому, который мечтает о втором президентском сроке. В 2018 году ЕС подарил тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко безвиз. Он, конечно, оказался не совсем таким, о каком мечтали украинцы, открыв возможность поехать и повкалывать в Польше, Италии или Германии. Тем не менее Зеленский тоже хочет какого-то подарка от Европы, чтобы он мог сказать украинскому народу, что страна стала кандидатом. Хотя разница между кандидатом в ЕС и членом объединения - очень большая. Вряд ли эта виртуальная вещь устроит народ Украины, который был в Европе и видел все своими глазами", - отметил Олейник.
В то же время заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов указал, что статус кандидата в ЕС нужен Украине с политико-символической точки зрения, как подтверждение ее принадлежности к западному сообществу и того, что она решительно и навсегда рвет с Россией и постсоветским пространством.
"За счет него Украина становиться уже не страной постсоветского пространства, а частью периферии Евросоюза и страной-кандидатом на вступление в объединение. То есть происходит фундаментальная переориентация государства и Украине нужен сертификат, что она находится на европейском треке и не просто является страной, ассоциированной с ЕС, а именно кандидатом на присоединение к нему. Жизнь украинцев и состояние экономики страны это никоим образом не улучшит, практическое и материальное воздействие тут будет ничтожным. Более того, Евросоюз будет давить в сторону проведения реформ на Украине, однако пока идет военная операция, говорить о каких-то изменениях крайне затруднительно. Тем не менее, украинское руководство и лично президент Владимир Зеленский смогут поставить это себе в заслугу", - добавил эксперт.
С точки зрения экс-депутат Рады Владимира Олейника, канцлер ФРГ Шольц, премьер Италии Драги и президент Франции Макрон в рамках своего визита в Киев, который может состоятся 16 июня, собираются обсудить с Зеленским моменты, связанные с предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС.
"Они собираются на что-то уговорить Зеленского. На днях в Германии заявляли о возможном условном кандидатстве для Украины, так что будут что-то "мутить" в этом плане. Не исключено, что европейские лидеры будут что-то обещать Зеленскому, чтобы он не закатил им образцово-показательный скандал. Часть ЕС играет в то, чтобы использовать Украину как расходный материал до последнего, а другие страны заявляют, что им все это уже надоело. ЕС же разный внутри. Так что на сегодня можно говорить, что в Евросоюзе наблюдаются признаки смерти мозга, как ранее тот же Макрон говорил о НАТО", - указал политик.
Кроме того, вопрос наделения Украины статусом в ЕС, скорее всего, вызовет сложные дебаты внутри объединения, считает Дмитрий Суслов. По его словам, основная проблема тут заключается в том, что это решение носит исключительно геополитический, а не нормативно-правовой характер.
"То есть подобное решение ЕС станет актом политического поощрения и поддержки Украины против России, он не будет иметь никакого отношения к тому, соответствует ли украинская сторона критериям членства или нет. При этом расширение Евросоюза всегда имело именно нормативно-правовую природу, поскольку от стран действительно требовалось соответствие критериям членства. И если Украина получит статус кандидата сейчас, то это перечеркивает интеграционно-нормативную природу ЕС. Это в принципе ставит вопрос о дальнейшем существовании Евросоюза как такого, потому что он перестает быть таким, каким он был с 1957 года", - отметил эксперт.
При этом, по версии Суслова, перспективы полноценного вступления Украины в Евросоюз на данный момент в целом равны нулю, так как на территории страны не только идет военная операция, но и политический режим носит все более авторитарный характер, учитывая запреты партий и отсутствие свободы слова.
"Вряд ли Украина в том состоянии, в котором она находится сейчас, сможет действительно присоединится к Евросоюзу даже в течении нескольких десятилетий. Она точно не сможет вступить раньше стран Балканского полуострова, в том числе Косова, и сами переговоры о ее интеграции могут идти бесконечно долго", - резюмировал эксперт.