Президент Сербии ответил на вопрос о задержании бывшего генерала СБУ

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был пойман за контрабанду валюты и драгоценностей на македонско-сербской границе.

«Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», — заявил Вучич в ответ на вопрос журналиста о задержанном на границе гражданине Украины.

В автомобиле граждан Украины и Германии пойманных сербскими правоохранителями было обнаружено 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов, а также два изумруда. Деньги были спрятаны а автоаптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.