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1 час назад

Президент Сербии подтвердил задержание бывшего генерала СБУ

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что полиция республики задержала бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Сербии ответил на вопрос о задержании бывшего генерала СБУ
Фото: ТАССТАСС

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был пойман за контрабанду валюты и драгоценностей на македонско-сербской границе.

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«Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», — заявил Вучич в ответ на вопрос журналиста о задержанном на границе гражданине Украины.

В автомобиле граждан Украины и Германии пойманных сербскими правоохранителями было обнаружено 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов, а также два изумруда. Деньги были спрятаны а автоаптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ). Званий лишились бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

В мире,Александр Вучич,Андрей Наумов,Владимир Зеленский,СБУ,
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