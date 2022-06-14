Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян

Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.

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«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».

Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.