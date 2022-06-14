В Запорожской области сообщили об угрозе экологической катастрофы

«Если работники покинут завод и остановят работу по откачке воды, то почти через 26 дней с отметки минус 1020 (метров. — RT) вода поднимется до отметки минус 30 м. Шахта будет затоплена», — цитирует его слова РИА Новости со ссылкой на издание «Миг».