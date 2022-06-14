США готовятся к переговорам с Китаем на высшем уровне

Высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили Тайвань, Украину и другие вопросы безопасности, сообщает «Ридус».

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Как полагает Bloomberg, это один из признаков того, что лидеры двух крупнейших экономик мира пытаются сохранить связь на высоком уровне открытой, несмотря на кипящее напряжение из-за нарастающих противоречий.