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1 час назад

США готовятся к переговорам с Китаем на высшем уровне

Газета.Ru

Высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили Тайвань, Украину и другие вопросы безопасности, сообщает «Ридус».

США готовятся к переговорам с Китаем на высшем уровне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как полагает Bloomberg, это один из признаков того, что лидеры двух крупнейших экономик мира пытаются сохранить связь на высоком уровне открытой, несмотря на кипящее напряжение из-за нарастающих противоречий.

Встреча советника по национальной безопасности Джейка Салливана и главы китайской дипломатии Ян Цзечи в Люксембурге в понедельник «включала в себя откровенное, содержательное и продуктивное обсуждение ряда региональных и глобальных вопросов безопасности, а также ключевых вопросов в американо-китайских отношениях», говорится в заявлении Белого дома.

В мире,Ян Цзечи,
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