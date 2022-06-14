США готовятся к переговорам с Китаем на высшем уровне

Высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили Тайвань, Украину и другие вопросы безопасности, сообщает «Ридус».
Как полагает Bloomberg, это один из признаков того, что лидеры двух крупнейших экономик мира пытаются сохранить связь на высоком уровне открытой, несмотря на кипящее напряжение из-за нарастающих противоречий.
Встреча советника по национальной безопасности Джейка Салливана и главы китайской дипломатии Ян Цзечи в Люксембурге в понедельник «включала в себя откровенное, содержательное и продуктивное обсуждение ряда региональных и глобальных вопросов безопасности, а также ключевых вопросов в американо-китайских отношениях», говорится в заявлении Белого дома.