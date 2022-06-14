Бывшего начальника СБУ задержали в Сербии

Сербский лидер Александар Вучич подтвердил, что задержанным за контрабанду валюты и драгоценностей является бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов.

Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress Виктор Лисицын, GlobalLookPress

Ранее в Сербии были задержаны украинские и немецкие граждане, они предприняли попытку перевезти через македонско-сербскую границу драгоценности и валюту.

В транспортном средстве у задержанных нашли 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов и два изумруда. Денежные средства они поместили в автомобильную аптечку, мешки для мусора, детские игрушки. Также купюры были спрятаны в салоне и багажнике машины.

Ранее RaHDIt обнародовала информацию о 700 сотрудников СБУ. Российские хакеры с начала спецоперации по защите Донбасса ведут сайт «Немезида», на котором появились сведения о кадровом составе украинской спецслужбы со снимками сотрудников, номерами их телефонов, домашними адресами, а также их нетрадиционными увлечениями.