"Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", - сказал понтифик в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, которую приводит во вторник газета La Stampa. - И это то, что должно заставить нас задуматься. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? <...> Это плохо для человечества, это бедствие".