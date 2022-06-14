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26 минут назад

Папа Римский считает, что в мире была объявлена третья мировая война

ТАССиещё 2

Папа Римский Франциск выразил мнение, что в мире была объявлена третья мировая война.

"Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", - сказал понтифик в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, которую приводит во вторник газета La Stampa. - И это то, что должно заставить нас задуматься. Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? <...> Это плохо для человечества, это бедствие".

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Глава Римско-католической церкви напомнил, что кроме Украины, конфликты продолжаются и в других странах.

"Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война все еще продолжается, и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны", - сказал Франциск.

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