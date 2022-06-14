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26 минут назад

Израиль пригрозил разбомбить дворцы Башара Асада

Газета.Ru

Израиль пригрозил президенту Сирии Баширу Асаду разбомбить его дворцы, если он не прекратит или не сократит военное сотрудничество с Ираном на своей территории. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на портал Elaph.

Израиль пригрозил разбомбить дворцы Башара Асада
Фото: ReutersReuters

Согласно высокопоставленному источнику в израильских ВС, Тель-Авив предупредил Асада, что дальнейшее сокрытие операций Ирана в его стране и передача Тегерану оружия может обернуться для сирийского президента потерей одного из его дворцов. The Jerusalem Post в то же время пишет, что ей не удалось подтвердить эту информацию.

Ранее стало известно, что взлетно-посадочные полосы и освещение международного аэропорта Дамаска были выведены из строя после нанесенного израильскими ВВС удара. Также было повреждено здание одного из терминалов.

До этого сообщалось, что Службы безопасности Израиля опасаются, что проиранские группы в Ливане и Сирии могут предпринять попытку атаковать страну ракетами или беспилотниками, поэтому усиленный режим несения службы ввели, в частности, у военных, управляющих системой ПРО «Железный купол».

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