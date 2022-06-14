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5 минут назад

СМИ: Си Цзиньпин подписал директиву, позволяющую вторгнуться на Тайвань

News.ru

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Как пишет портал Radio Free Asia, таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.

Си Цзиньпин подписал позволяющую вторгнуться на Тайвань директиву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, указ вступает в силу 15 июня и регулирует основные принципы, организацию и командование войсками, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение боевых заданий. Среди заявленных целей документа значится поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения спецопераций.

Китай пообещал сражаться за Тайвань «любой ценой и до самого конца»

Сообщение появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки отколоть Тайвань «любой ценой и до самого конца».

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