Си Цзиньпин подписал позволяющую вторгнуться на Тайвань директиву

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Как пишет портал Radio Free Asia, таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.

Как стало известно, указ вступает в силу 15 июня и регулирует основные принципы, организацию и командование войсками, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение боевых заданий. Среди заявленных целей документа значится поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения спецопераций.