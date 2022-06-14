Зеленский обвинил Германию в поддержке России

Германия пытается балансировать между Россией и Украиной, ее политика слишком нерешительная. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает URA.RU со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

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Глава украинского государства подчеркнул, что ФРГ приняла решение о поставках вооружения на Украину позже, чем другие европейские страны.

«Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией», — отметил Зеленский и добавил, что Шольцу стоит проявлять больше уверенности в отношениях с Украиной.

Президент Украины также считает, что Германия должна помогать Украине противостоять России и критиковать ее действия даже с учетом экономических рисков.