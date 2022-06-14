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33 минуты назад

Зеленский обвинил Германию в поддержке России

Елена Прошина

Германия пытается балансировать между Россией и Украиной, ее политика слишком нерешительная. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает URA.RU со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Зеленский обвинил Германию в поддержке России
Фото: EPAEPA

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Глава украинского государства подчеркнул, что ФРГ приняла решение о поставках вооружения на Украину позже, чем другие европейские страны.

«Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией», — отметил Зеленский и добавил, что Шольцу стоит проявлять больше уверенности в отношениях с Украиной.

Президент Украины также считает, что Германия должна помогать Украине противостоять России и критиковать ее действия даже с учетом экономических рисков.

Ранее немецкая ежедневная газета Tagesspiegel указала, что ситуация на Украине не должна стать критерием для вступления в Евросоюз. Автор статьи в своем материале подчеркнул, что «жалость к раздираемой кризисом стране» следует оставить в стороне. Албания, Северная Македония и Сербия уже давно имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве. Забывать о них было бы неправильно, пишет Tagesspiegel.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
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