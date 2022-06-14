Зеленский обрушился с критикой на Шольца

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Об этом в интервью изданию ZDF заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он обрушился с критикой на немецкого коллегу за стремление «не навредить» своей стране и нежелание занять «более однозначную позицию» по боевым действиям. Политик напомнил, что Германия начала помогать Украине намного позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО.

«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — осудил Зеленский немецкого лидера.