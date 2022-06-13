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12 минут назад

США испугались помощи Китая России

Lenta.ruиещё 2

Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи, в ходе которой рассказал, что Вашингтон пугает возможная помощь Пекина Москве, сообщает ТАСС.

США испугались помощи Китая России
Фото: ReutersReuters

«Салливан подчеркнул приверженность США демократической, независимой, суверенной и процветающей Украине, обладающей средствами для самообороны и отражения будущей агрессии. Он обратил внимание на последствия безответственной российской риторики по ядерному оружию для глобальной безопасности и режима нераспространения, а также повторил неоднократно высказанную США Китаю озабоченность определенными видами поддержки России», — заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Стратегия России в одной стране стала неожиданностью для США

Ранее бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс рассказал, что правительства стран Запада не имеют долгосрочной стратегии в отношении конфликта на Украине и налаживания взаимодействия с Россией в будущем.

В мире,Джейк Салливан,Ян Цзечи,Джозеф Байден,
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