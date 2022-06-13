США испугались помощи Китая России

Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи, в ходе которой рассказал, что Вашингтон пугает возможная помощь Пекина Москве, сообщает ТАСС.
«Салливан подчеркнул приверженность США демократической, независимой, суверенной и процветающей Украине, обладающей средствами для самообороны и отражения будущей агрессии. Он обратил внимание на последствия безответственной российской риторики по ядерному оружию для глобальной безопасности и режима нераспространения, а также повторил неоднократно высказанную США Китаю озабоченность определенными видами поддержки России», — заявил представитель американской администрации высокого ранга.
Ранее бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс рассказал, что правительства стран Запада не имеют долгосрочной стратегии в отношении конфликта на Украине и налаживания взаимодействия с Россией в будущем.