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10 минут назад

Американские чиновники боятся кражи выделенных Украине миллиардов

News.ru

Десятки миллиардов долларов США, которые Вашингтон выделил на помощь Украине, могут быть украдены или переправлены на другие нужды, считают бывшие и действующие американские чиновники.

В США испугались кражи выделенных Украине миллиардов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официальных лиц США, почти $54 млрд, выделенные Конгрессом с января этого года для урегулирования конфликта на Украине, затмевают ежегодную помощь США какой-либо другой стране, даже Афганистану в разгар военного присутствия Штатов в стране, пишет The Wall Street Journal.

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США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около 130 миллионов долларов, а также экономическую и другую помощь. Нынешние и бывшие официальные лица США предупреждают, что необходимо сделать больше, чтобы оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению, — говорится в публикации.

Отмечается, что пока никаких случаев должностных преступлений выявлено не было, но американские чиновники говорят, что это только вопрос времени.

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