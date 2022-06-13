В США испугались кражи выделенных Украине миллиардов

США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около 130 миллионов долларов, а также экономическую и другую помощь. Нынешние и бывшие официальные лица США предупреждают, что необходимо сделать больше, чтобы оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению, — говорится в публикации.