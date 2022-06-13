В США испугались кражи выделенных Украине миллиардов

Десятки миллиардов долларов США, которые Вашингтон выделил на помощь Украине, могут быть украдены или переправлены на другие нужды, считают бывшие и действующие американские чиновники.
По словам официальных лиц США, почти $54 млрд, выделенные Конгрессом с января этого года для урегулирования конфликта на Украине, затмевают ежегодную помощь США какой-либо другой стране, даже Афганистану в разгар военного присутствия Штатов в стране, пишет The Wall Street Journal.
США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около 130 миллионов долларов, а также экономическую и другую помощь. Нынешние и бывшие официальные лица США предупреждают, что необходимо сделать больше, чтобы оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению, — говорится в публикации.
Отмечается, что пока никаких случаев должностных преступлений выявлено не было, но американские чиновники говорят, что это только вопрос времени.