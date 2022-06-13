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23 минуты назад

Модель Playboy разбогатела на проверке мужчин-изменщиков

Илья Родин

Испанская 24-летняя модель Playboy Каролина Леккер нашла интересный способ заработать. Она помогает женщинам проверять партнеров на верность. За свои услуги она берет 1,4 тыс. фунтов стерлингов (порядка 97 тыс. рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Модель Playboy разбогатела на проверке мужчин-изменщиков
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

Каролина Леккер рассказала, что, получив заказ, находит потенциально неверных мужчин в социальных сетях. Обнаружив необходимый профиль, она начинает нейтральную переписку с владельцем.

В том случае, если мужчина проявляет к ней личный интерес, приглашает на свидание, Леккер сообщает об этом заказчице и получает денежные средства за свою работу.

Она рассказала, что в общей сложности получила уже более 7 тыс. фунтов стерлингов и собирается и дальше помогать другим женщинам. По ее мнению, мужчины чаще изменяют своим партнершам, чем наоборот.

Американская модель и блогер Пейдж Вулен (Paige Woolen) ранее также решила помочь женщинам. Она попробовала пофлиртовать с парнями своих подписчиц и была удивлена их реакцией, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, некоторые из них моментально отказались от своих девушек и врали модели, что свободны. При том, что в их аккаунтах в соцсетях были многочисленные совместные фото с вторыми половинками.

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