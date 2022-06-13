Грузию возмутили планы сделать Украину кандидатом в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с возмущением прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что Украине и Молдове дадут статус кандидата в Евросоюз, в то время как заявке Тбилиси не будет дан дальнейший ход.