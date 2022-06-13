В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
43 минуты назад

Соглашение между Россией и Никарагуа стало неожиданностью для США

Lenta.ru

Соглашение между Россией и Никарагуа о предоставлении российских войск в республике стало неожиданностью для США. Об этом в статье для The Hill заявил Стивен Бланк, доктор философии, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI).

Стратегия России в одной стране стала неожиданностью для США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, значительное появление российских войск в стране является демонстрацией стратегии Москвы в Центральной Америке. Оно может послужить основой для более прочного российского военного присутствия и за пределами Никарагуа.

Видео дня

Соглашение предусматривает отправку российских войск в республику для обучения, обеспечения правопорядка и экстренного реагирования на гуманитарные катастрофы. Россия будет направлять силы в Никарагуа раз в полгода для развития сотрудничества в этих сферах, включая организованную преступность и незаконный оборот наркотиков.

The Guardian: Российская спецоперация на Украине "сломала" щит НАТО

Бланк отметил, что российская сторона усиливает кампанию «авторитарной оси против демократии в Латинской Америке» и намерена «превратить Никарагуа или другие подобные государства в центры сбора разведывательных данных». Эксперт также призвал скептически отнестись к решению России помогать Никарагуа в борьбе с наркотрафиком.

«Оба президента [США Дональд] Трамп, а теперь и [Джо] Байден официально провозгласили Никарагуа крупным государством-производителем или транзитером наркотиков. Так что не стоит удивляться тому, что российские силы и чиновники могут быть замешаны в наркобизнесе», — заявил Бланк, напомнив, как в 2016 году в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина.

По мнению аналитика, не менее опасным для США является и возможное в перспективе появление в Центральной Америке российских военно-морских баз. Бланк подчеркнул, что Москва продолжает завоевывать влияние за рубежом налаживая экономические и военные связи с развивающимися странами.

«Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах (...) Трудности, с которыми столкнулась администрация Байдена при организации успешного саммита Америк, в сочетании с российско-никарагуанской сделкой, подчеркивают, почему эта сделка должна быть [для США] тревожным "звонком в ночи"», — заключил автор.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. В частности, российские военные могут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в учениях по борьбе с морской преступностью. Такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года.

В мире,Даниэль Ортега,Стивен Бланк,НАТО,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители