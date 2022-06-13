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16 минут назад

СМИ: В Сербии сообщили о «минировании» посольства России

Деловая газета "Взгляд"

В редакцию сербской газеты «Вечерне новости» снова поступило сообщение о минировании посольства России в Белграде и ряда важных объектов, передает портал издания.

СМИ: В Сербии сообщили о «минировании» посольства России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Электронное письмо в понедельник, как и 10 июня во время визита в Белград канцлера Германии Олафа Шольца, было отправлено с gmail-адреса за подписью «Антон Геращенко». В сообщении перечисляются «заминированные объекты», сообщает РИА «Новости».

«Зоопарк, посольство России, Военная академия, главный кампус университета в Белграде, общежития для студентов «Патрис Лумумба» и «Мика Митрович», Конституционный суд, Народная Скупщина (парламент) Республики Сербии...», – приводит издание список объектов.

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Проводится противодиверсионный досмотр, который во всех случаях ранее не обнаружил взрывчатки.

По данным МВД, с 1 января в ходе кампании ложного «минирования» объектов Сербии проведено свыше 1,2 тысячи противодиверсионных проверок. Министр внутренних дел Александр Вулин в конце мая говорил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора и привел пример сигнала с территории Гамбии, где «ясно, что никто не связан с Украиной». При этом Сербия подала запрос в Интерпол, и отделение в Гамбии 10 июня задержало подозреваемого в отправке сообщений с угрозами «минирования», он действовал с помощью гражданина Польши, которого ищут.

Вулин заявил 1 июня, что полиция страны за первую половину 2022 года вынуждена была провести в 100 раз больше противодиверсионных досмотров объектов из-за сообщений об установленных взрывных устройствах.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.

В мире,Происшествия,Олаф Шольц,Александр Вулин,Антон Геращенко,Александр Вучич,Патрис Лумумба,Интерпол,ЕС,
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