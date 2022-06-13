Боррель заявил, что диалог с Россией необходим

Европейский союз (ЕС) обязан приложить все возможные усилия для поддержания диалога с российской стороной, поскольку рано или поздно западным странам предстоит уживаться в одном мире с Москвой. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Фото: flickr/european_parliament flickr/european_parliament

По его словам, РФ продолжит собственное существование после мирного переговорного процесса, и необходимо будет определить, как страны Европы намерены взаимодействовать с Москвой, пишет газета «Известия».

— Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте, — заметил Боррель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что каналы двусторонней связи с Россией по прежнему открыты, а дипломатическая работа продолжается. Так, по его словам, в настоящее время в РФ прибыли представители ООН, ведущие переговоры относительно экспорта украинских зерновых культур.