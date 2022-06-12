Коалиция Макрона лидирует в I туре после обработки 71% бюллетеней

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" после обработки 71% бюллетеней лидирует в первом туре парламентских выборов, набирая 24,29% голосов, передает РИА "Новости" данные МВД Франции после обработки 71% голосов. По данным ведомства, в первом туре парламентских выборов соперники партии президента левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получают 22,61% голосов, "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 21,35%, "Республиканцы" - 10,84%, "Отвоевание" Земмура - 3,94%. Во Франции проходят выборы в Национальное собрание страны, явка на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%. Второй тур выборов состоится 19 июня, на них будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента из почти 6300 претендентов. В апреле во Франции прошел второй тур президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Эммануэль Макрон. Инаугурация состоялась 7 мая.