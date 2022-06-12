Левые получили большинство на парламентских выборах во Франции

Представители коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) получили большинство голосов в прошедшем в воскресенье первом туре парламентских выборов во Франции. Такие данные приводит телеканал BFM со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe после завершения голосования.

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Представители коалиции NUPES, созданной по инициативе лидера левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, получили, по предварительной информации, 26,2% голосов. Кандидаты от правящей коалиции "Вместе!", в которой большинство принадлежит президентскому движению "Ренессанс", набрали 25,8% голосов.