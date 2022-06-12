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37 минут назад

СМИ: левые во Франции получили большинство голосов на парламентских выборах

ТАСС

Представители коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) получили большинство голосов в прошедшем в воскресенье первом туре парламентских выборов во Франции. Такие данные приводит телеканал BFM со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe после завершения голосования.

Левые получили большинство на парламентских выборах во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители коалиции NUPES, созданной по инициативе лидера левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, получили, по предварительной информации, 26,2% голосов. Кандидаты от правящей коалиции "Вместе!", в которой большинство принадлежит президентскому движению "Ренессанс", набрали 25,8% голосов.

Тем не менее в силу специфики мажоритарной избирательной системы во Франции правящая коалиция сохранит за собой большинство мест в парламенте.

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