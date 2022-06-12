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1 час назад

Черногория официально присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России

Газета.Ru

Черногория официально поддержала шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщается на радио и телевидении республики.

Черногория присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что премьер-министр Черногории Дритан Абазович принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев. Накануне Абазович заявил, что не входящая в ЕС Черногория готова предоставить Украине необходимую экспертную и политическую помощь для вступления в Евросоюз.

3 июня Евросоюз утвердил санкционный список по шестому пакету санкций против России. Было принято решение ввести эмбарго в отношении российской нефти, ряд российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, в санкционный список попали CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и их дети — Елизавета и Николай, а также Алина Кабаева. В общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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