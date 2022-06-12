Эрдоган: Западу нельзя доверять в его политике

"Когда мы спрашиваем у них (Греции - прим. ТАСС), для чего вы создаете эти (американские - прим. ТАСС) базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики", - сказал Эрдоган.