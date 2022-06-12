Эрдоган: Западу нельзя доверять в его политике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что странам Запада нельзя доверять. Видеозапись его выступления на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван распространила канцелярия президента.
"Когда мы спрашиваем у них (Греции - прим. ТАСС), для чего вы создаете эти (американские - прим. ТАСС) базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики", - сказал Эрдоган.
При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры.
"Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции - прим. ТАСС)", - добавил президент республики.
Между тем 8 июня Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
Турция и Греция, входящие в НАТО, неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов в Эгейском море, границы территориальных вод и воздушного пространства. Премьер-министр Греции заявил 25 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что будет ставить вопрос о нарушении турецкой авиацией воздушного пространства своей страны до тех пор, пока Турция не прекратит это делать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день обвинил Грецию в нарушении международных обязательств, касающихся демилитаризации островов в Эгейском море, пригрозив ответными мерами.