Майкл Фассбендер попал в аварию во время гонки «24 часа Ле-Мана»

Звезда фильма «Люди Икс» Майкл Фассбендер попал в аварию во время автогонки «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Фассбендер был за рулем болида Porsche 911. На восьмом часу автогонки он столкнулся с Ferrari 488 Винсана Абриля. Оба не пострадали, повреждения получили только машины.

Вскоре оба гонщика вернулись на трассу. Виновником аварии признали Абриля.

В этом году актер Майкл Фассбендер дебютировал на трассе в Ле-Мане после четырех лет подготовки. Артист известен публике по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Люди Икс».

Гонка «24 часа Ле-Мана» проходит ежегодно с 1923 года